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وزير السياحة: بشائر خير فى الحركة السياحية الوافدة من الصين

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وزير السياحة: بشائر خير فى الحركة السياحية الوافدة من الصين وزير السياحة: بشائر خير فى الحركة السياحية الوافدة من الصين
أكد يحيى راشد وزير السياحة، أهمية السياحة الصينية بالنسبة لمصر، وأن مستقبل السياحة الصينية فى مشرق، متطلعاً إلى زيادة معدل الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر، مشيرا إلى أن السائح الصينى مرحب به فى مصر، جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع وفد إعلامى صينى.

وأوضح راشد أهمية السياحه للاقتصاد الوطنى فى الدولتين، مشيراً إلى توقيع اتفاقيه بين هيئة السياحة فى حكومة نينغشيا بالصين وهيئه تنشيط السياحة يوم 31 مايو الجارى على هامش المنتدى العربى الصينى المزمع عقده فى أحد فنادق القاهرة، والذى يعقد على هامشه ندوة عن السياحة، يحضرها ممثلو القطاع السياحى المصرى والصينى، وتشهد اتفاقيات بين الشركات السياحية المصرية والصينية.

وأشار الوزير إلى أن المعرض العربى الصينى الذى يشهد مشاركة 250 من ممثلى قطاعات التعليم والإعلام والثقافة والصناعة، سيكون ناجحا ومثمرا، وأن المصريين يحبون الصين وأهلها، وهناك بالفعل بشائر خير فى الحركة السياحية الوافدة من الصين، وأن المصريين لديهم بالفعل شغف بالصين وشعبها المتميز، والذى يثبت نجاحه دائماً فى جميع المجالات.

وأشار الوزير إلى أن فوز مصر بأفضل مقصد سياحى فى شنغهاى، سيساهم فى تحفيز الحركة السياحية إلى مصر، وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحى المصرى.

وتابع الوزير: جهودنا تستهدف إبراز ما تتميز به مصر من ثقافة وحضارة قديمة تبهر جميع البشر، وكذلك إبراز الثروات التى نملكها على مدى سبعة آلاف عام ككنز تراثى يفوق نظائره فى العالم أجمع.

وحول سؤال الوزير عن تقديم تفضيلية لزياره مصر خلال المعرض، أوضح الوزير أن تلك العروض ستكون متاحة بالفعل، وسنضمن الاستفادة من هذه العروض لجذب أعداد كبيره من السوق الصينى.
>وردا على سؤال بشأن بعد المسافة عن المقصد السياحى المصرى، وهل يشكل عائقا، أوضح الوزير أن الحضارات المتشابهة تساهم فى تقريب الفكر والثقافة والرغبة فى معرفة تجارب الآخرين.

وأشار الوزير إلى أن المطبخ المصرى ثرى، وله نكهة ومذاق خاص، فعلى سبيل المثال لا الحصر لدينا مشروب الكركديه، و هو صحى ومفيد للغاية، و ندعو الصينيين خلال المعرض للتعرف على المأكولات والمشروبات المصرية التى ستلقى إعجابا كبيرا لديهم.

وأعرب الوفد عن سعادته بزيارة مصر وإعجابهم بالنيل، وأنهم لمسوا بالفعل أهمية السياحة بالنسبة لمصر.

وأشار الوفد إلى عمق العلاقات المصرية الصينية والتشابة الحضارى بين مصر والصين، وتأثر الحضارات بعضها ببعض، لافتا إلى أنه زار المتحف المصرى الذى يمثل كنز حضارى وتراث فريد.

يذكر أن المنتدى العربى الصينى يعقد فى الصين كل عام، وهذا العام تم اختيار مصر لإقامة المعرض.

- وزير السياحة : مصر ترحب بالجميع ومقاصدنا السياحية آمنة
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مصر 365

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