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تداول فيديو جنسى لطالبات بالبحيرة.. والتحريات:فنى كمبيوتر يعرضهن على الرجال

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تداول فيديو جنسى لطالبات بالبحيرة.. والتحريات:فنى كمبيوتر يعرضهن على الرجال تداول فيديو جنسى لطالبات بالبحيرة.. والتحريات:فنى كمبيوتر يعرضهن على الرجال
تمكن ضباط مباحث الآداب بالبحيرة، اليوم الخميس، برئاسة العقيد طلال أبو وافية رئيس مباحث الآداب، من القبض على فنى حاسب آلى بمدينة حوش عيسى، يستدرج الفتيات صغار السن لإحدى المزارع، لممارسة الرذيلة معهن.

كانت وردت معلومات لضباط مباحث الآداب، مفادها تداول عدد من الفيديوهات الجنسية لعدد من الفتيات بمدينة حوش عيسى، وأمر اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، بالتحرى عن الواقعة.

تبين من التحريات أن فنى حاسب آلى، يستدرج الفتيات صغار السن لإحدى المزارع، لممارسة الرذيلة معهن، وتصويرهن للضغط عليهن من أجل تقديمهن لراغبى المتعة الجنسية الحرام، وأضافت التحريات أنه نشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب الراغبين فى ممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية.

وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم ويدعى " ع.ع.ع " 42 عاما، فنى حاسب آلى، مقيم بقرية توفيق الحكيم مركز حوش عيسى، و"آية م.ع " 17 عاما، طالبة، وتحرير المحضر رقم 7516 لسنة 2016 جنح مركز حوش عيسى، وبالعرض على نيابة مركز حوش عيسى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


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