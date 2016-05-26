الحكم ببراءة 3 طلاب اتهمتهم معلمة بالتحرش بها جنسيًا فى طلخا

قضت محكمة جنايات أحداث المنصورة، فى القضية رقم 41 أحداث المنصورة، ببراءة 3 طلاب متهمين بالتحرش بمعلمة، بمدرسة أحمد حسن الزيات بطلخا، فى فبراير الماضى.

وتعود تفاصيل الواقعة، لمنتصف شهر يناير الماضى، حيث اتهمت المدرسة 3 طلاب ادعت أنهم تحرشوا بها خلال مراقبتها بلجنة امتحان لطلاب الصف الثانى الثانوى، حيث قالت "جاء مجموعة طلاب من لجان أخرى حاولوا دخول لجنتى لإحداث شغب، فحاولت منعهم بغلق باب اللجنة، إلا أنهم هاجموا اللجنة وتمكنوا من الدخول وأغلقوا الباب، وكانت معى مُدرسة أخرى".

وتابعت: "منهم من تحرشوا بى ومنهم من مسك جسمى، وولد مسك جسمى فمسكت رقبته وصرخت"، مؤكدة أن عدد الطلاب حوالى 15 طالبًا.

وقال إبراهيم الدبور محام المتهمين، والذين حكمت المحكمة بتبرئتهم، "إنه سوف يقاضى المعلمة بتهمة البلاغ الكاذب، وتعويض مدنى للتشهير بموكلى، وإساءة استعمال حق التقاضى، وهناك دعوى بمجلس الدولة للطعن على قرار فصل الطلاب الثلاثة من المدرسة، ومحدد لهم جلسة 8 يونيو.

ونفى "الدبور" ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن المعلمة تنازلت عن القضية، فالمعلمة لم تتنازل، والطلاب منذ يناير الماضى مفصولين من المدرسة ويتم مقاضاتهم على مدار أكثر من جلسة مضت.

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