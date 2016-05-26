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وزير الرى: نخطط لوقف تصدير الأرز بشكل نهائى وسعر الطن وصل 3 آلاف جنيه

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وزير الرى: نخطط لوقف تصدير الأرز بشكل نهائى وسعر الطن وصل 3 آلاف جنيه وزير الرى: نخطط لوقف تصدير الأرز بشكل نهائى وسعر الطن وصل 3 آلاف جنيه
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، أن أزمة ارتفاع الأرز، تعود لعدة أسباب، منها فتح باب التصدير، والمضاربة فى الأسعار، موضحًا أن هذه المضاربات بدأت منذ 3 أشهر، ما أدى إلى زيادة سعر الطن من 1200 جنيه إلى 3 آلاف جنيه.

وأضاف وزير الرى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين، أن تحتاج إلى زراعة مليون و 75 ألف فدان أرز، وذلك بهدف منع تداخل مياه البحر على المياه الجوفية بالمحافظات القريبة من السواحل.

وأوضح أن المزارعين قاموا بزراعة محصول الأرز هذا العام بشراهة، ما أدى إلى وجود ضغط على شبكات المياه، وبالتالى ظهرت الأزمة الحالية فى المياه، مضيفًا: مساحات الأرز المزروعة هذا العام زادت مرتين ونصف عن العام الماضى، وتصدير الأرز معناه تصدير المياه الشحيحة الموجودة فى مصر، وسنقترح على مجلس الوزراء بوقف تصدير الأرز بشكل نهائى.

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مصر 365

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