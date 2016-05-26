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التحالف العربى يؤكد احترام القانون الدولى الإنسانى فى اليمن

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التحالف العربى يؤكد احترام القانون الدولى الإنسانى فى اليمن التحالف العربى يؤكد احترام القانون الدولى الإنسانى فى اليمن
أكد التحالف العربى بقيادة ، الذى يتدخل عسكريا فى اليمن منذ عام الخميس أنه يحترم القانون الانسانى الدولى، وسط اتهامات بانتهاكه وجهتها اليه منظمات غير حكومية.

وقالت قيادة التحالف فى بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان قواته حرصت على "التقيد بقواعد القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان فى جميع عملياتها العسكرية" فى اليمن.

اضاف البيان ان قوات التحالف، "التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع" عمدت الى "وضع محددات وقيود صارمة تم بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقا لقواعد وأحكام القانون الدولى الإنسانى" منذ تدخلها فى اليمن فى مارس 2015.

فالى جانب "تحديد الاهداف العسكرية" ومواصلة "تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها"، شملت قواعد الاشتباك استخدام "الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة" والحرص على "إسقاط منشورات تحذيرية فى المناطق التى توجد بها أهداف عسكرية كإجراء احترازى قبل عمليات استهدافها"، بحسب البيان.

كما تابع ان التحالف يجرى تقييما لضرباته الجوية فى اليمن تشمل "إجراءات التحقيق فى ما يثار من ادعاءات فى شأن بعض الحوادث"، مشيرا الى تكليف "لجنة التحقيق الداخلى لمكتب الحوادث" هذه المهام.

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مصر 365

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