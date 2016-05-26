بالفيديو.. وزيرا الطيران والتنمية المحلية يشاركان بمسيرة لتأبين ضحايا الطائرة المنكوبة

تجمع العشرات أمام البوابة الخلفية للنادى الأهلى لتنظيم مسيرة صامتة بعنوان "من أجل الحياة"، والتى انطلقت إلى دار الأوبرا، للتضامن مع أسر ضحايا الطائرة المنكوبة.

وشارك وزير الطيران المدنى شريف فتحى فى المسيرة، التى يشارك بها أيضا الدكتور أحد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، والإعلامى أسامة كمال، والمهندس محمد الأمين رئيس قنوات "سى بى سى" والفنانة يسرا ووفد من شركة مصر للطيران، وعدد من الإعلاميين والمثقفين.

ومن المنتظر أن يشعل المشاركون الشموع حددا على أرواح ضحايا الطائر المنكوبة.

إيناس عبد الدايم تشارك فى مسيرة تأبين شهداء الطائرة المصرية بدار الأوبرا

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