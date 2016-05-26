وفد من الطيارين ورجال الكنيسة والمصريين الأحرار فى مسيرة تأبين ضحايا الطائرة

وصل إلى محيط النادى الأهلى قبل قليل وفد من حزب المصريين الأحرار للمشاركة فى تأبين ضحايا طائرة مصر للطيران والتى انطلقت من أمام دار الأوبرا.

ومن المقرر حضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى وعدد من الوزراء والسفراء والمسئولين للمشاركة فى مسيرة التأبين.

كما وصل إلى محيط النادى الأهلى وفد من الكنيسة المصرية، بالإضافة إلى وفد من نقابة الطيارين والضيافة الجوية للمشاركة فى مسيرة تأبين ضحايا طائرة مصر للطيران.

وتأتى المسيرة تحت عنوان "معاً من أجل الحياة" لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران من المصريين والأجانب والتى يشارك فيها كل أطياف الشعب المصرى، بهدف مشاطرة أهالى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، حيث سيتم وضع الشموع وأكاليل الزهور أمام النصب التذكارى داخل الأوبرا تخليداً لأرواح الضحايا.

- وزيرا الطيران والتنمية المحلية يشاركان بمسيرة لتأبين ضحايا الطائرة المنكوبة

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