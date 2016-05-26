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بالصور.. لافتات "ممنوع دخول الإخوان" تتصدر مسيرة لتأبين ضحايا الطائرة

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بالصور.. لافتات "ممنوع دخول الإخوان" تتصدر مسيرة لتأبين ضحايا الطائرة بالصور.. لافتات "ممنوع دخول الإخوان" تتصدر مسيرة لتأبين ضحايا الطائرة
حمل العشرات من المواطنين الزهور والأعلام المصرية ورددوا هتافات تحيا ، ولافتات مكتوب عليها ممنوع دخول الإخوان فى إطار المسيرة التى ستنطلق بعد قليل لتأبين ضحايا الطائرة المصرية.

وكان قد وصل العديد من ممثلى السفارات الأجنبية والعربية العاملة فى القاهرة، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة المصرية ونقابة الطيارين والضيافة الجوية للمشاركة فى مسيرة تأبين ضحايا طائرة مصر للطيران.

لافتات ممنوع دخول الإخوان تتصدر مسيرة لتأبين ضحايا الطائرة (1)

لافتات ممنوع دخول الإخوان تتصدر مسيرة لتأبين ضحايا الطائرة (2)


>وزيرا الطيران والتنمية المحلية يشاركان بمسيرة لتأبين ضحايا الطائرة المنكوبة

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مصر 365

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