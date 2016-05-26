توافد المسئولين الدبلوماسيين والمواطنين للمشاركة فى تأبين ضحايا الطائرة

توافد العشرات من المواطنين على محيط النادى الأهلى بالإضافة لعدد من المسئولين الدبلوماسيين العاملين فى السفارات ورجال الأزهر للمشاركة بمسيرة لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران، التى سقطت بمياه البحر المتوسط فجر الخميس الماضى خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة.

وتأتى هذه المسيرة تحت عنوان "معاً من أجل الحياة" لتنظيم مسيرة بالشموع والزهور لتأبين ضحايا طائرة مصر للطيران من المصريين والأجانب، التى يشارك فيها كل أطياف الشعب المصرى وأن هدف المسيرة مشاطرة أهالى الضحايا فى هذا الحادث الأليم، حيث سيتم وضع الشموع وأكاليل الزهور أمام النصب التذكارى داخل الأوبرا تخليداً لأرواح الضحايا.



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