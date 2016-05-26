فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لاستقبال "أبو مازن"

فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل استعدادا لاستقبال الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبو مازن" الذى من المقرر أن يصل مساء اليوم الخميس فى زيارة لمصر يلتقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث التطورات الأخيرة فى القضية الفلسطينية، فى إطار الاستعدادات لمؤتمر باريس الدولى حول العملية السلمية فى الشرق الأوسط المزمع عقده فى يونيو المقبل.

وانتظمت الخدمات التأمينية وقوات الحرس الجمهورى لتأمين محيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.

وزيرا الطيران والتنمية المحلية يشاركان بمسيرة لتأبين ضحايا الطائرة المنكوبة

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