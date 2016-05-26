أخبار العراق.. منظمة إغاثية: لاجئون من الفلوجة تحدثوا عن حالات موت جوعا

قال المجلس النرويجى للاجئين، اليوم الخميس، إن المدنيين الذين تمكنوا من الفرار من الفلوجة المحاصرة تحدثوا عن حالات موت جوعا بالمدينة العراقية التى تحاول القوات الحكومية استعادتها من قبضة تنظيم داعش.

وقالت المنسقة الإعلامية للمجلس بيكى بكر عبد الله فى تقرير أرسل بالبريد الإلكترونى، استشهد بروايات حديثة للاجئين "إذا بقوا فى الفلوجة يواجهون احتمال الموت جوعا وإذا حاولوا الهرب يجازفون بقتلهم أثناء خروجهم."

وبدأ الجيش العراقى حملة يوم الاثنين لإخراج متشددى داعش من الفلوجة التى تقع على مسافة 50 كيلومترا غربى بغداد، وكانت الفلوجة أول مدينة عراقية تسقط فى أيدى التنظيم المتشدد فى يناير 2014 وهى تحت حصار محكم منذ نحو ستة أشهر.

وقال المجلس النرويجى الذى يساعد اللاجئين فى مخيم إلى الجنوب من الفلوجة إن القتال جعل من الصعب تقييم الحجم الكامل "للوضع الأليم بالمدينة".

وقالت امرأة للمجلس إن أسرتها اقتاتت على التمر المجفف وكانت تشرب من نهر الفرات قبل الهرب من الفلوجة، ويقول المجلس إن هناك نحو 50 ألفا محاصرون فى مدينة تفتقر حاليا لمياه الشرب والكهرباء والوقود. وتمكنت نحو 40 أسرة من الفرار فى الساعات الست والثلاثين الأخيرة وقال أفراد إحداها إنهم اختبأوا فى أنبوب صرف.

وتشعر منظمات الإغاثة بالقلق بشأن معاناة المدنيين ودعت الأمم المتحدة المقاتلين لأن يكفلوا المرور الآمن للسكان الذين يحاولون الهرب من القتال.