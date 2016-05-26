أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزارة الدفاع العراقية: بدء المرحلة الثانية من عملية "تحرير الفلوجة"

Google+ Print
وزارة الدفاع العراقية: بدء المرحلة الثانية من عملية "تحرير الفلوجة" وزارة الدفاع العراقية: بدء المرحلة الثانية من عملية "تحرير الفلوجة"
انتهت القوات العراقية المشتركة من المرحلة الأولى لعملية "كسر الإرهاب" لتحرير الفلوجة من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى وفق الخطة والأهداف المرسومة من قبل قيادة العمليات المشتركة وبتواجد ميدانى للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وكبار الضباط .

وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس، إن القطاعات العسكرية المشتركة شرعت فى المرحلة الثانية من العملية بمشاركة القوات المسلحة ودعم الحشد الشعبى ومقاتلى العشائر، حيث وصلت القوات إلى مشارف مدينة الفلوجة، مشيرة الى أن المرحلة الثالثة ستكون عملية اقتحام المدينة لتخليص أهالى الفلوجة من بطش مسلحى داعش الذين هم فى حالة هروب وانكسار أمام تقدم القوات المحررة بإسناد كبير من قبل القوة الجوية العراقية وطيران الجيش.

وأشارت إلى انه تم تطهير عدد من المناطق المحيطة بالفلوجة وقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين بينهم عدد من القيادات والاستيلاء على أسلحتهم وتدمير عدد من آلياتهم وسياراتهم المفخخة التى حاولت الهجومة على القوات المسلحة وقصف تجمعاتهم وتدمير الأنفاق التى تستخدمها عصابات داعش فى التنقل والاختباء.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف الدولى المناهض لداعش ستيف وارن إن طيران التحالف وجه ضربات دقيقة لمواقع التنظيم الإرهابى داخل مدينة الفلوجة، مشيراً الى أن طيران التحالف استهدف 30 موقعا داخل الفلوجة.

وأشار وارن، فى تصريح صحفى اليوم، إلى أن التحالف الدولى يعمل مع القوات العراقية على تحرير مدينة الفلوجة، من خلال تقديم الدعم اللوجستى والاستشارة العسكرية، لافتا إلى أن أكثر من 4000 مقاتل من أبناء العشائر يشاركون فى عملية تحرير الفلوجة، من خلال اسناد القطعات العسكرية ومسك الأرض بعد تحريرها، لافتا الى أن عناصر داعش أضطروا الى الفرار من قضاء الرطبة جنوب غربى العراق بعد إرتدائهم زى النساء.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365