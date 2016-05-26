بالصور.. محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس ويأمر بتوفير شقتين لمواطنين

زار المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، خلال جولته بمدينة بلقاس، اليوم الخميس، مستشفى بلقاس المركزى، وأمر بوضع لوحة إرشادية بجميع أنحاء المستشفى لكيفية التخلص من النفايات الطبية ووضعها فى الأكياس المخصصة لها.

وطلب المحافظ، تنفيذ خط ساخن وإعلام المواطنين به لسهولة التواصل فى الحالات الحرجة، وتشغيل الاستقبال بالمستشفى على مدار 24 ساعة، ووجه وكيل وزارة الصحة بسرعة الاستجابة لمطالب هيئة التمريض وحل مشكلاتهم.

وكلف "إمام" رئيس مركز ومدينة بلقاس للتنسيق مع قطاع الصحة لسرعة رفع السيارات الراكدة بجوار سور المستشفى وإزالة الخوص والغاب وتكثيف أعمال النظافة حول السور، وتشكيل لجنة لجرد مخزن المستشفى وأمر بميكنة العمل به ووضع خطة لميكنة العمل بمخازن المستشفيات على مستوى المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمتابعة لفحص المستندات الخاصة بتوريد وصرف الأغذية للمرضى، وأمر رئيس المركز ببحث إمكانية توفير وحدتين سكنيتين لاثنين من المواطنين بالتنسيق مع الإدارة العامة للتنمية البشرية.

وقال "إمام" للمسؤلين خلال الجولة، "لا أقبل أى معوق للعمل يتسبب فى عدم تحقيق مطالب المواطنين، ويجب محاسبة أى مسئول مهما كانت مكانته وتغيير مسار أى متقاعس فورا، كما قرر المحافظ إحالة المسئول عن المخزون السلعى بالمستشفى للتحقيق لتقصيره فى العمل.

كما شملت زيارة المحافظ تفقُد مستشفى بلقاس المركزى إذ تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفى (الاستقبال، الطوارئ، معامل التحاليل، العمليات الصغرى، الآشعة، رعاية الأمومة والطفولة، المخازن، المطبخ.

ووجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد مذكرة تفصيلية بالاحتياجات اللازمة للمستشفى من الأجهزة والمعدات، والأدوية والقوى البشرية من الأطباء وهيئة التمريض لرفع كفاءة المستشفى.

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