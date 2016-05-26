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أخبار فلسطين اليوم.. مجلس الأمن يرحب بتصريحات السيسى حول عودة المفاوضات

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أخبار فلسطين اليوم.. مجلس الأمن يرحب بتصريحات السيسى حول عودة المفاوضات أخبار فلسطين اليوم.. مجلس الأمن يرحب بتصريحات السيسى حول عودة المفاوضات
ركزت أخبارفلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، عقد مجلس الأمن اليوم جلسة مشاورات، استمع خلالها المجلس لإحاطة من منسق الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاى ميلادينوف حول الأوضاع فى الشرق الأوسط.

و أكد المنسق الأممى أن تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات وبناءً على حل الدولتين، حيث رحب ميلادينوف، والدول الأعضاء بمجلس الأمن، بالتصريحات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسى حول عملية السلام، مؤكداً أهمية استجابة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دعوة الرئيس المصرى لهما للبناء على الخطوة التاريخية التى اتخذتها وإسرائيل نحو السلام منذ 37 عاماً.

وصرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والرئيس الحالى لمجلس الأمن، أنه يتعين على المجتمع الدولى تنسيق تحركاته ومبادراته فى إطار رؤية واضحة لإنهاء احتلال الأراضى الفلسطينية، دون الاكتفاء بالتركيز على الإجراءات المؤقتة التى استنفذت الغرض منها.

ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، طالب الدكتور محمود خليفة، وكيل وزارة الإعلام الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، بمقر سفارة فلسطين لدى القاهرة، الإعلام العربى بضرورة التركيز على مدينة "القدس المحتلة" مهما كانت الأوضاع الداخلية وما يجرى فيها لتبقى القضية الفلسطينية فى الصدارة.

وأشار خليفة، إلى أن ذلك ضرورة خاصة بعد اعتماد القدس مؤخرًا عاصمة للإعلام العربى من قبل مجلس وزراء الإعلام العرب، من أجل مجابهة رواية إعلام الغرب وإسرائيل التى لا تفرق بين جنسية عربية بل يتحدث ويتناول صورة العرب ككل بغض النظر عن هويتهم.

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