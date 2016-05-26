زكى بدر: ترسيم حدود المحافظات يصدر بعد قانون الإدارة المحلية

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.

وقال "بدر" خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان المنعقد الآن، ردا على سؤال لنائب حول الإجراءات، التى اتخذت نحو إقرار التقسيم الإدارى الجديد: "القانون سيحدد من صاحب قرار إنشاء المدينة أو القرية أو المحافظة، ولسنا فى عجلة الآن لإصدار التقسيم الإدارى فى ظل القانون الحالى".

وعقب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلا: "عملية التقسيم الإدارى معقدة جدا وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، وليس عندى معلومة عن آخر الإجراءات فيه".

فيما قال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "هل سيتم اعتماد التقسيم الإدارى الحالى عند إجراء الانتخابات المحلية، إلا إذا أجرينا نص انتقالى فى قانون الإدارة المحلية".

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