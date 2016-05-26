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6 نصائح غذائية لتعافى سريع بعد الولادة.. أهمها متكتريش الدهون

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6 نصائح غذائية لتعافى سريع بعد الولادة.. أهمها متكتريش الدهون 6 نصائح غذائية لتعافى سريع بعد الولادة.. أهمها متكتريش الدهون
بعد الولادة تواجه المرأة الكثير من التحديات كى يعود جسمها للتعافى والالتئام مرة أخرى، والعودة إلى طبيعتها، وعن هذا الطريقة التى تساعد المرأة فى تحقيق حلمها بالعودة إلى طبيعتها بعد الولادة، قال الدكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد والعقم إن هذا التعافى يحدث تدريجيا فى خلال 3 أشهر من الوضع، بحيث تبدأ أجهزة الجسم جميعها للعودة إلى مكانها الطبيعى وتبدأ فى عملها كما كان فى السابق.

وتابع الدكتور جورج حديثه، موضحا أن كل امرأة تختلف عن الأخرى من حيث سرعة التعافى، وذلك تبعا لطريقة حياتها وتغذيتها وكذلك طريقة اهتمامها بنفسها وصحتها، وقدرتها على ضبط معدلات طعامها وراحتها.

وأوضح استشارى النساء والولادة، أن هناك الكثير من النصائح الغذائية والخاصة بطريقة وطبيعة تناول المرأة لطعامها بعد الولادة، وطريقة تغذيتها، ومن أهم تلك النصائح التى يجب عليها اتباعها لتجنب الإصابة بالسمنة المفرطة بعد الولادة، وهو أمر شائع الحدوث نتيجة إفراط الكثير من السيدات فى تناول الطعام بعد الولادة:

1. عدم زيادة كمية الطعام بشكل مبالغ فيه كما يفعل البعض فهذا أمر غير سليم
>2. التركيز على تناول المفيد والصحى من الطعام، أهمها البروتين الحيوانى والنباتى كالدجاج البلدى
>3. تناول الفاكهة والخضروات بكميات كبيرة لأنها تساعد على تقوية الجسم وإدرار اللبن للرضاعة
>4. شرب الكثير من المياه على مدار اليوم دون شك يساعدها على ترطيب الجسم
>5. شرب الكثير من السوائل المفيدة يساعد على زيادة إدرار اللبن من الثدى
>6. البعد عن والدسم الذى لا حاجة له


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