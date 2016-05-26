أخبار سوريا..المرصد يعلن حصيلة جديدة لضحايا النزاع السورى بـ280 ألف قتيل

تسبب النزاع الدامى الذى تشهده سوريا منذ مارس 2011، بمقتل أكثر من 280 ألف شخص، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان الخميس.

وأفاد المرصد بتمكنه من توثيق مقتل "282,283 شخصا منذ 18 مارس من العام 2011 حتى فجر الخميس"، مشيرا إلى أن بينهم "81,436 مدنيا ضمنهم 14,040 طفلا على الاقل".

وأحصى المرصد مقتل 48,568 مقاتلا من الفصائل المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية التى تشكل الوحدات الكردية المكون الابرز فيها.

فى المقابل، قتل 101,662 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها بينهم 56,609 جنديا سوريا و1247 مقاتلا من حزب الله اللبناني.

كما قتل 47,095 عنصرا من الفصائل الجهادية والاسلامية المتشددة، بينهم مقاتلون من جبهة النصرة وتنظيم داعش، ووثق المرصد كذلك مقتل 3522 شخصا مجهولى الهوية.

وهذه الحصيلة هى الاولى للمرصد منذ دخول اتفاق وقف الاعمال القتالية بموجب اتفاق روسى اميركى حيز التنفيذ فى 27 فبراير الماضى فى مناطق سورية عدة.