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أستاذ أمراض نساء: نصائح الأهل لتأخر الحمل قد تؤدى لعدم القدرة على الإنجاب

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أستاذ أمراض نساء: نصائح الأهل لتأخر الحمل قد تؤدى لعدم القدرة على الإنجاب أستاذ أمراض نساء: نصائح الأهل لتأخر الحمل قد تؤدى لعدم القدرة على الإنجاب
طالب الدكتور "جمال فرج مصطفى" أستاذ أمراض النساء والولادة بجامعة عين شمس ومدير عام مستشفى الولادة بجامعة عين شمس، السيدات الراغبات فى الإنجاب بالطرق الصناعية للذهاب إلى الأطباء لفحص الزوجين للتعرف على سبب تأخر الحمل ثم يعرض عليهما الطبيب طريقة التغلب على هذه المشكلة والطريقة الأفضل التى يمكن القيام بها تحقيق هدفهما من الإنجاب.

وحذر الدكتور مصطفى السيدات من اتباع نصائح الأهل والجيران من خلال تجاربهن السابقة مما يوقعها فى خطأ كبير قد يؤدى بها إلى عدم القدرة على الإنجاب مرة أخرى، وتابع قائلا: "مش كل ست زى التانية وممكن نصائح الأهل والجيران تكون سببا فى عدم الإنجاب نهائيا".

وأكد الدكتور مصطفى أن صحة المرأة فى تعانى من تدهور كبير، لذلك يجب نشر حملة توعية كبيرة للاكتشاف المبكر للأورام الذى سيساعدها فى التغلب عليه وعدم التعرض للمضاعفات الكثيرة التى تحدث لها بسبب إهمالها لصحتها.

وكشف الدكتور مصطفى خلال المؤتمر العشرين الدولى لقسم النساء والتوليد كلية طب جامعة عين شمس من أجل صحة أفضل المرأة المصرية، أن أمراض النساء والولادة فى مصر تعتمد على مهارة الطبيب اليدوية أكثر من تقدم الأجهزة الطبية التكنولوجية مثل بعض التخصصات الطبية الأخرى التى تعتمد بشكل مباشر على إمكانيات الأجهزة فقط.


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