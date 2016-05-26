مفاجأة.. الخط الساخن لوزارة الصحة لتلقى شكاوى أسعار الدواء خارج الخدمة

أجرت "اليوم السابع"، منذ قليل، اتصالا تجريبيا بالخط الساخن، الذى أعلنت وزارة الصحة عن تخصيصه للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه بأسعار الدواء، إلا أن الرد الآلى جاء بأن تلك الأرقام غير موجودة بالخدمة.

وتحاول "اليوم السابع" الاتصال مجددا، وعلى مدار الساعة، بالرقام لحين التأكد الكامل من تفعيل هذه الخدمة لمواجهة جشع بعض الموزعين والصيادلة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وكان الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أعلن فى اجتماع مجلس الوزراء عن تخصيص رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أى ارتفاع مبالغ فيه فى أسعار الدواء على الخطط التالى 25354150 ويعمل على مدار الساعة.

الحكومة تعلن عن خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى متعلقة بارتفاع مبالغ لأسعار الدواء