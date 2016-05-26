بالصور.. قوافل تعليمية لمقدمى برامج الثانوية العامة بكفر الشيخ

شهد مركز التطوير التكنولوجى التابع لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، بدء القوافل التعليمية لمقدمى البرامج التعليمية فى التلفزيون للثانوية العامة، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بحضور الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، ومحمد عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب الرياضة بكفر الشيخ، وامتلأ مركز التطوير بالطلاب والطالبات القادمين من كافة مدن وقرى المحافظة، وتجاوز عدد الحضور ألفى طالب وطالبة.

قالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حريصة على تقديم كل ما يفيد طلاب وطالبات الثانية العامة، وفق توجيهات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، واللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكدة أن القوافل التعليمية من أكبر اللقاءات الناجحة، قبل امتحان آخر العام، ليستفيد الطلاب بتوجيهات وشرح وتوقعات مقدمى البرامج التعليمية فى التلفزيون.

وأضاف محمود زكى محمد مصطفى، خبير اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، ومقدم البرامج التعليمية بالتلفزيون، أنه سعيد بتواجد العدد الكبير من الطلاب للاستفادة، مؤكدا أنه شرح للطلاب الموضوعات الهامة، وأجاب عن كل الأسئلة وقدم شرحا بسيطا للبلاغة والأدب والقواعد وأهم النقاط التى ترد بالأسئلة فيه وحتى لا يفاجأ الطلاب بأسئلة فى آخر العام غامضة.

وقال: إنه شرح كيفية كتابة التعبير، والأخطاء التى يقعون فيها، ومؤكداً أن أهم التوقعات فى القراءة "قيم إنسانية وأسلوب وأسلوب والقدس"، وفى النصوص، النصوص الإجبارى "الصغيران"، والنصوص الاختيارى "المساء، والشاعر وصورة الكمال، وصخرة الملتقى" وفى الأدب "مدرسة المهاجر، والمسرحية فى الأدب، والقصة "الجزء الثانى".

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