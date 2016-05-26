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بالصور.. محافظ قنا يتفقد محطات مياه الشرب بمدينة دشنا

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بالصور.. محافظ قنا يتفقد محطات مياه الشرب بمدينة دشنا بالصور.. محافظ قنا يتفقد محطات مياه الشرب بمدينة دشنا
أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا، يرافقه المهندس محمود التركى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تفقد محافظ قنا محطة مياه دشنا السطحية بهدف دراسة عمل توسعات لرفع طاقتها الإنتاجية من 400 لتر/ثانية إلى 800 لتر/ثانية بتكلفة إجمالية حوالى 60 مليون جنيه، كما عاين موقع مشروع إعادة نقل وتركيب محطة مياه جزيرة السمطا بطاقة إنتاجية تصل 2000م3/اليوم، المقرر إنشاؤها على مساحة أربعة قراريط، كما تابع أعمال إعادة تأهيل وتشغيل محطة مياه نقالى العزازية، التى ستبلغ طاقتها الإنتاجية 30 لتر/ث.

وأكد الهجان، أن المحافظة تسعى إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا، لتلبية الطلب المتزايد على المياه وتوفير حياة لائقة للمواطن القنائى.

محافظ قنا يتفقد مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا (1)

محافظ قنا يتفقد مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا (2)

محافظ قنا يتفقد مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا (3)

محافظ قنا يتفقد مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا (4)

محافظ قنا يتفقد مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا (5)

محافظ قنا يتفقد مشاريع مياه الشرب بمركز دشنا (6)


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