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السيسي يبحث مع محلب وكامل الوزير الموقف التنفيذى لإنشاء المتحف الكبير

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السيسي يبحث مع محلب وكامل الوزير الموقف التنفيذى لإنشاء المتحف الكبير السيسي يبحث مع محلب وكامل الوزير الموقف التنفيذى لإنشاء المتحف الكبير
اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم، الخميس، بالمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراضاً لآخر المستجدات على الصعيد التنفيذى للانتهاء من إنشاء المتحف المصرى الكبير، حيث أكد الرئيس على أهمية التحرك بشكل سريع من أجل استكمال المشروع وتعويض ما فات من الوقت لإتمام المشروع الذى طالت عملية إنشائه لعدة سنوات واكتنفها عددٌ من الصعوبات.

وأشار الرئيس إلى اهتمام بهذا المشروع العظيم الذى سيُعد من أكبر متاحف الآثار على مستوى العالم، وبالتالى يشكل أهمية كبرى لمصر ولكثير من دول العالم المُحبة للحضارة المصرية القديمة.


>- بالصور.. المتحف الكبير يستعد لاستقبال 1000 قطعة أثرية من الشرقية
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مصر 365

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