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أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا لا يتوقع استئناف المحادثات السورية برمضان حال استمرار القتال

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أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا لا يتوقع استئناف المحادثات السورية برمضان حال استمرار القتال أخبار سوريا اليوم.. دى ميستورا لا يتوقع استئناف المحادثات السورية برمضان حال استمرار القتال
ركزت أخبار سوريا اليوم، على المحادثات السورية التى استبعد مبعوث الأمم المتحدة استئنافها فى رمضان، كما تناولت أخبار سوريا اليوم، تطعيم الأطفال الموجودين فى أماكن مسيطرة عليها قوات الأسد والمعارضة.

أخبار سوريا اليوم

قال المبعوث الدولى إلى سوريا دى ميستورا، أن الطريق البرى هو الأفضل لإدخال المساعدات لسوريا لكن خيار إسقاط المساعدات جوا الآن يعود لعدم قدرتنا على المخاطرة ،لافتا الى هناك تقرير يفيد بوجود نقص حاد فى تغذية الأطفال فى منطقة المعضمية جنوبى سوريا. وأضاف دى ميستورا خلال مؤتمر صحفى بجنيف سأبلغ مجلس الأمن بواقع المحادثات السورية واحتمالات استئنافها، ولا اتوقع استئنافا للمحادثات فى رمضان إذا ما استمر القتال خلال الشهر الكريم.

أخبار سوريا اليوم

قال نائب المبعوث الدولى إلى سوريا يان إيجلاند، إنهم استطاعوا الوصول إلى 160 ألف مدني في سوريا خلال مايو الجاري لتوصيل المساعدات لهم، مؤكدا أنهم قابلوا بعض المشكلات فى إدخال هذه المساعدات.

وأضاف إيجلاند خلال مؤتمر صحفى للمبعوث الأممى لسوريا حول الأوضاع الميدانية المنعقد بجنيف: "تمكنا من تطعيم الأطفال في الكثير من مناطق سيطرة السورية والمعارضة، بالإضافة إلى بعض مناطق سيطرة الإرهابيين".

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