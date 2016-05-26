أخبار البحرين..السجن لـ 19 بحرينيا شيعيا أدينوا باستهداف الشرطة

أصدرت المحكمة الجنائية فى البحرين الخميس احكاما بالسجن بحق 19 شيعيا بينهم خمسة بالسجن المؤبد، لإدانتهم فى قضيتين مختلفتين باستهداف الشرطة، بحسب ما افاد مصدر قضائى.

وأوضح المصدر أن المحكمة "قضت بالسجن المؤبد بحق خمسة مواطنين شيعة، دينوا بتنفيذ تفجير فى 14 أغسطس 2015 بهدف استهداف الشرطة" فى قرية المعامير ذات الغالبية الشيعية شرق المنامة.

وبحسب المصدر، فان الحادث وقع اثناء قيام رجال الشرطة بإزالة حواجز فى القرية، حيث "انفجرت عبوة متفجرة مزروعة من بين تلك الحواجز وتعرضت المركبة (المستخدمة) لتلفيات جراء ذلك الانفجار".

وفى قضية منفصلة، قضت المحكمة نفسها بسجن 14 شيعيا، بينهم اثنان لمدة 15 عاما، وسبعة لسبعة أعوام وخمسة لثلاثة اعوام.

وأوضح المصدر أن هؤلاء اعتدوا "على مركز شرطة سترة (جنوب غرب المنامة) وافراد الشرطة المتواجدين بالقرب منه بواسطة ما يحملونه من عبوات قابلة للاشتعال (قنابل مولوتوف)"، ما ادى إلى اندلاع حريق.

وكثف القضاء البحرينى خلال الاشهر الماضية من اصدار الاحكام بحق اشخاص متهمين بالمسؤولية عن اعمال عنف فى المملكة التى اندلعت فيها عام 2011، احتجاجات ضد الحكم قادتها المعارضة الشيعية.

وطالب المحتجون بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات احيانا لأعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة فى قمعها.

>وغالبا ما تتهم السلطات "إرهابيين" بالمسؤولية عن أعمال العنف، وتلقّى الدعم من ايران وحزب الله اللبنانى.

تراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، إلا أن بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية لا تزال تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.

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