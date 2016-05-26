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محامى المتهمين فى "25 أبريل": موكلينى سيقضون الحبس 3 أشهر بدلا من الغرامة

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محامى المتهمين فى "25 أبريل": موكلينى سيقضون الحبس 3 أشهر بدلا من الغرامة محامى المتهمين فى "25 أبريل": موكلينى سيقضون الحبس 3 أشهر بدلا من الغرامة
قال المحامى محمد عرابى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فى تظاهرات 25 أبريل المعترضة على اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية، بمنطقة الدقى والعجوزة، إن معظم المتهمين قرروا عدم دفع الـ100 ألف جنيه الغرامة التى قررتها محكمة جنح الدقى، وسوف يقضون عقوبة الحبس 3 أشهر بدلا من دفع الغرامة.

وأضاف عضو هيئة الدفاع لـ"اليوم السابع "، أن المتهمين قضوا من العقوبة شهرا كاملا، ما يعنى أن المتهمين سيقضون عقوبة شهرين حبس فقط.
>وأشار إلى أن أهالى المتهمين حاولوا تجميع مبلغ الغرامة 4مليون و700 ألف جنيه عن طريق التبرعات.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقى، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى و العجوزة، وهو ما يعرف إعلاميا بـ"مظاهرات جمعة الأرض"، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.


>المحكمة ترفض "تقسيط" غرامة الـ 100 ألف لمتظاهرى جمعة الأرض بالدقى

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