رفض استئناف عضو بفرقة أطفال الشوراع واستمرار حبسه بتهمة نشر فيديوهات مسيئة

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، اليوم الخميس، رفض الاستئناف المقدم من دفاع محمد جبر عضو فرقة أطفال الشوراع، بعد أن قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، تجديد حبسه يوم الثلاثاء الماضى 15 يوما.

وكانت وجهت النيابة للمتهم وزملائه الأربعة تهمة محاولة قلب نظام الحكم، ونشر فيديوهات مسيئة، ونشر أخبار كاذبة.

بدء نظر استئناف عضو بفرقة أطفال الشوارع على حبسه بتهمة نشر فيديوهات مسيئة