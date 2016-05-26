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هاشتاج "الشعب يريد تكريم السيسى" فى صدارة تويتر

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هاشتاج "الشعب يريد تكريم السيسى" فى صدارة تويتر هاشتاج "الشعب يريد تكريم السيسى" فى صدارة تويتر
صعد هاشتاج "الشعب يريد تكريم السيسى" إلى قائمة الأكثر تداولا على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، واحتل الهاشتاج المرتبة الأولى فى التريند المصرى.

وتوالت التعليقات على الهاشتاج، وغرد أحد المدونين قائلا "لولا اليوم لكانت اليوم تعيش حربا أهلية طاحنة"، وتابع آخر "لن أجد كلمات تعبر عن حب هذا الرجل، ولكن أثق فى أن الله سيكرمه كما أكرم هو الشعب بعطاء وحب بلا حدود ربنا يحميك يارب".

وأضاف أحد المدونين، "لوعاوزين تكرموا الريس بجد يا شعب مصر اتقوا الله فى بلدكوا اشتغلوا أنتجوا متسمعوش للي بيحاولوا يفرقونا ويهدموا بلدنا".

وأردف آخر، "أكرم الله بك مصر الشكر والحمد لك يا الله بما أكرمت به مصر فأنت تعلم قدر حب السيسى لمصر".

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