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حبس خادم سمية الخشاب بتهمة سرقة مجوهرات بـ70 ألف جنيه من فيلتها بكرداسة

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حبس خادم سمية الخشاب بتهمة سرقة مجوهرات بـ70 ألف جنيه من فيلتها بكرداسة حبس خادم سمية الخشاب بتهمة سرقة مجوهرات بـ70 ألف جنيه من فيلتها بكرداسة
أمرت نيابة مركز إمبابة وكرداسة، بإشراف المستشار مصطفى عبد اللطيف مدير النيابة، اليوم الخميس، بحبس خادم الفنانة سمية الخشاب الذى يحمل الجنسية الفلبينية، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة مجوهرات تبلغ قيمتها 70 ألف جنيه من فيلتها بكرداسة.

ونفى المتهم أمام أحمد هشام وكيل نيابة كرداسة، الاتهامات المنسوبة إليه، وأكد أنه لم يتورط فى سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالفنانة، مضيفا أن كافة البيانات الشخصية الخاصة به بحوزة الفنانة، وهو ما يستدعى عدم ارتكابه الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث التى طلبتها النيابة، أن المتهم تم مشاهدته بمحيط الفيلا يوم الحادث بالرغم من أن هذا اليوم إجازته الأسبوعية، بالإضافة إلى عدم العثور على أى آثار كسر بمنافذ الفيلا، ما أكد أن السارق يمتلك مفاتيح الفيلا.

كان الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تلقى بلاغا من الفنانة سمية الخشاب أفادت فيه باكتشافها اختفاء مجوهرات قيمتها 70 ألف جنيه من فيلتها بطريق إسكندرية الصحراوى.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين سلامة كافة منافذ الفيلا، وعدم وجود أى أثار لكسر بالأبواب أو النوافذ، ووجهت الفنانة اتهاما لخادمها الذى يحمل الجنسية الفلبينية بالسرقة.

وبضبط المتهم ومواجهته أنكر ما نسب إليه، ونفى سرقة المشغولات الذهبية، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


>ضبط خادم سمية الخشاب لاتهامه بسرقة مجوهرات بـ70 ألف جنيه من فيلتها بكرداسة

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