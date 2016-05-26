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الحكومة تعتمد منحة فرنسية بـ65 مليون يورو.. و100 مليون دولار من الصندوق الكويتى

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الحكومة تعتمد منحة فرنسية بـ65 مليون يورو.. و100 مليون دولار من الصندوق الكويتى الحكومة تعتمد منحة فرنسية بـ65 مليون يورو.. و100 مليون دولار من الصندوق الكويتى
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى أن مجلس الوزراء وافق اليوم، الخميس، خلال الاجتماع الأسبوعى على قرض ميسر من الصندوق الكويتى للتنمية لمحطة تحلية المياه فى شبه جزيرة سيناء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح بالتنمية فى سيناء والقرض بقيمة 100 مليون دولار وهو ميسر لمدة خمسة سنوات ويساعد على توصيل مياه نظيفة للمواطنين ويسدد على عشرين عاما وفترة سماح خمس سنوات ويتم التوقيع عليه يوم 31 مايو الجارى.

وأضافت الوزيرة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن اجتماع ناقش أيضا مشروع استصلاح الـ1.5 مليون فدان، موضحة أن الحكومة وافقت على المنحة المقدمة من الجانب الفرنسى بـ65 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى.

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