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سقوط روسيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب مقابل 1000 جنيه فى الساعة بالرحاب

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سقوط روسيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب مقابل 1000 جنيه فى الساعة بالرحاب سقوط روسيتين تمارسان أعمالا منافية للآداب مقابل 1000 جنيه فى الساعة بالرحاب
ألقت مباحث الآداب بالقاهرة، القبض على روسيتين يمارسان الأعمال المنافية للأداب داخل شقة بمدينة الرحاب.

وردت معلومات للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث الآداب بالقاهرة، مفادها ترويج فتاتين من روسيا لنفسها على أحد مواقع الإنترنت، وعرضهما على راغبى المتعة المحرمة مقابل 1000 جنيه فى الساعة الواحدة، وبإخطار اللواء هشام العراقى، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء وائل جبريل، مدير مباحث الآداب بالقاهرة، بسرعة القبض على المتهمتين.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن العقيد أحمد حشاد والمقدم سامح سعيد والرائد هشام حسين رئيس مباحث التجمع الأول، من مداهمة الشقة وتم ضبطهما، وعثر على 2000 جنيه وعملات مختلفة، و3 واقى ذكرى، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات، بمعرفة المستشار وليد السعيد رئيس نيابة القاهرة الجديدة.


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