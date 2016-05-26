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مصرع أكثر من 20 مهاجرا فى غرق زورق قبالة سواحل ليبيا

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مصرع أكثر من 20 مهاجرا فى غرق زورق قبالة سواحل ليبيا مصرع أكثر من 20 مهاجرا فى غرق زورق قبالة سواحل ليبيا
أعلن الناطق بأسم عملية "صوفيا"، القوة الأوروبية البحرية لمكافحة المهربين، الكابتن انتونيلو دى رينزى سونينو لوكالة الأنباء الفرنسية أن حادث غرق جديد الخميس قبالة سواحل ليبيا أوقع "20 الى 30 قتيلا".

وأضاف الضابط أن "طائرة تابعة للكسمبورج رصدت على 35 ميلا (65 كلم) من الساحل الليبى مركبا يغرق وحوالى مئة مهاجر أما فى المياه أو متمسكين بهيكله. وقدر عدد القتلى بما بين 20 و 30 شخصا".

ومن ناحية أخرى قال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالى إن زورقا يقل مهاجرين انقلب فى البحر المتوسط اليوم الخميس ويخشى من غرق نحو 80 شخصا بينما أنقذت سفن خفر السواحل 24 آخرين.

وهذا هو ثانى حادث من نوعه خلال يومين. وكان خمسة مهاجرين قد لقوا حتفهم حينما انقلب مركب صيد كبير أمس الأربعاء.
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