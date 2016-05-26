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الكشف على 883 مريضا فى قافلة طبية بمحافظة البحيرة

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الكشف على 883 مريضا فى قافلة طبية بمحافظة البحيرة الكشف على 883 مريضا فى قافلة طبية بمحافظة البحيرة
نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، قافلة طبية بقرية عبد الرحمن بيصار بالنوبارية مع قطاع الرعاية العلاجية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة.

وأسفرت القافلة الطبية، عن الكشف على 870 من المرضى بالإضافة لعدد 13 من المرضى المحولين من خلال 9 عيادات (باطنه - أطفال – جراحة عامة - نساء وتوليد - جلدية – تنظيم أسرة – قلب - اسنان ) وكذا اجراء التحاليل والاشعة والكشف المبكر والتوعية الصحية لعدد800 حاله من خلال معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية والموجات الصوتية والتثقيف الصحي.


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