الكشف على 883 مريضا فى قافلة طبية بمحافظة البحيرة

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة، قافلة طبية بقرية عبد الرحمن بيصار بالنوبارية مع قطاع الرعاية العلاجية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة.

وأسفرت القافلة الطبية، عن الكشف على 870 من المرضى بالإضافة لعدد 13 من المرضى المحولين من خلال 9 عيادات (باطنه - أطفال – جراحة عامة - نساء وتوليد - جلدية – تنظيم أسرة – قلب - اسنان ) وكذا اجراء التحاليل والاشعة والكشف المبكر والتوعية الصحية لعدد800 حاله من خلال معامل الدم والطفيليات والأشعة العادية والموجات الصوتية والتثقيف الصحي.

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