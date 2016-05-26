ضبط خادم سمية الخشاب لاتهامه بسرقة مجوهرات بـ70 ألف جنيه من فيلتها بكرداسة

ألقت مباحث الجيزة، القبض على خادم الفنانة سمية الخشاب بعدما وجهت له تهمة سرقة مشغولات ذهبية قيمتها 70 ألف جنيه من فيلتها بمنطقة كرداسة، وأنكر المتهم ما نسب إليه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقى الرائد محمد الصغير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الفنانة سمية الخشاب أفادت فيه باكتشافها اختفاء مجوهرات قيمتها 70 ألف جنيه من فيلتها بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء المعاينة تبين سلامة كافة منافذ الفيلا، وعدم وجود أى أثار لكسر بالأبواب أو النوافذ، ووجهت الفنانة اتهاما لخادمها الذى يحمل الجنسية الفلبينية بالسرقة.

وبضبط المتهم ومواجهته أنكر ما نسب إليه، ونفى سرقة المشغولات الذهبية، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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