القضاء الأعلى: إرسال تعيينات النيابة العامة دفعة 2013 للرئاسة

أكد المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أنه تم إرسال قائمة المقبولين لتعيينات النيابة العامة من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2013، إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، مشيرا إلى أن مجلس القضاء الأعلى انتهى من مراجعاتها خلال الأيام الماضية وقام بإرسالها إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف محجوب فى تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن تقوم الرئاسة بالتصديق على الكشف، ومن ثم إعلان النتيجة بشكل رسمى، وذلك خلال 10 أيام.

كان مجلس القضاء الأعلى قد أجرى مقابلات دفعات 2013 على مستوى الجمهورية فى شهور فبراير ومارس وأبريل من عام 2015، إلا أن التشكيل الجديد لمجلس القضاء قرر إعادة الاختبارات من جديد، وبعد الانتهاء من النتيجة ومراجعاتها تم إرسال قائمة رئاسة الجمهورية للتصديق عليها.

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