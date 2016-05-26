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الشمس تتعامد على الكعبة فى ظاهرة فلكية تساعد على تحديد القبلة غداً

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الشمس تتعامد على الكعبة فى ظاهرة فلكية تساعد على تحديد القبلة غداً الشمس تتعامد على الكعبة فى ظاهرة فلكية تساعد على تحديد القبلة غداً
أكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس ستكون على ارتفاع 90 درجة تقريباً فوق مدينة مكة المكرمة، فى تمام الساعة 12:18 دقيقة تقريباً بتوقيت مكة المكرمة، 11.18 بتوقيت القاهرة، وستتعامد الشمس فوق الكعبة المشرَّفة مباشرةً.

وقال "تادرس"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الظاهرة فلكية تتكرر مرتين فى السنة خلال حركة الشمس بين الصيف والشتاء، ويتم خلالها التأكد من تحديد القبلة، موضحاً أن هذه الظاهرة تأتى ضمن الرحلة الظاهرية السنوية للشمس بين مدارى الجدى والسرطان لتكون متعامدةً على المدن التى تقع بين هذين الخطين مرتين سنويًا.

وأضاف "تادرس"، أن الكعبة المشرفة بنيت بين خط الاستواء ومدار السرطان، والذى يحدث أن الشمس أثناء حركتها الظاهرية تتعامد مرتين كل عام أثناء انتقالها من خط الاستواء قادمة من مدار السرطان فى شهر يوليو من كل عام، لكن هذه المرة ستتعامد خلال صلاة الجمعة.

جدير بالذكر أن مدار الجدى يُحدَّد عند خط عرض سالب 23.5 جنوب خط الاستواء، أما مدار السرطان فيُحدَّد عند خط عرض 23.5 شمال خط الاستواء، بسبب ميلان محور الأرض على مدارها بنفس القيمة.

البحوث الفلكية: "المريخ" يتلألأ فى مواجهة الأرض بسماء مصر اليوم فى حدث فلكى نادر..الظاهرة لم تتكرر منذ 10سنوات..ترى بالعين المجردة بعد غروب الشمس وحتى الشروق.. و"الوضع السوبر" بين الكوكبين يحدث فى2018
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