سكرتير عام محافظة الأقصر يبحث مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى

عقد اللواء عادل مهران سكرتير عام محافظة الأقصر، اجتماعاً موسعاً، بحضور رؤساء المدن والمراكز ومديرى المديريات بالمحافظة، لمناقشة ومتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2015ـ 2016.

وبحث السكرتير العام لمحافظة الأقصر اللواء عادل مهران، نسب تنفيذ المشروعات بمختلف مدن ومراكز المحافظة ومناقشة ما يواجه بعضها من معوقات والوقوف على أسباب التعطل سواء لنقص الموارد المالية أو لأسباب إدارية.

وأكد اللواء عادل مهران، على ضرورة وضع برامج زمنية محددة لتنفيذ المشروعات التى لم يتم الانتهاء منها، والعمل على سرعة الانتهاء منها فى خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين، مطالبا بوضع تصور واضح لأولويات الخطة الاستثمارية الجديدة مع الأخذ فى الاعتبار ما تم تنفيذه خلال الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

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