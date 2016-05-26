"المفوضين" تعدل موعد جلسة نظر دعاوى بشأن "تيران وصنافير" لـ29 مايو

قررت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تعديل موعد جلسة نظر دعاوى بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لجلسة الأحد المقبل الموافق 29 مايو بدلا من السبت.

جاء ذلك بناءاً على طلب المحامين لتقديم مستندات جديدة، وتقديم طلبات جديدة للمحكمة، وهو ما استجاب إليه رئيس المحكمة.

هيئة مفوضى الدولة تؤجل نظر 16 دعوى بشأن "تيران وصنافير" لجلسة 28 مايو