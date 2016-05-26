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قيّمي معنا إطلالات ديانا حداد على انستقرام

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الخميس 26-05-2016 09:15

الرياض - خلود أحمد

تشارك النجمة اللبنانية ديانا حداد متابعيها على انستقرام بجديد إطلالاتها في السهرات و الحفلات الغنائية. لذلك قررنا في هذه الصفحة أن نقيّم إطلالاتها معاً، لكي نستوحي منها ما يناسب أناقتك في السهرات.
تهوى المغنية الشهيرة الإطلالات الأنثوية، وفق ما يمكن أن نشاهده في النظرة الأولى إلى اختياراتها. إنها تختار الفساتين الضيّقة لتظهر منحنياتها، كما تختار الفساتين الواسعة ذات التصاميم الكلاسيكية الناعمة. وقد لبّت دار لابورجوازي طلباتها في العديد من الإطلالات، فأهدتها الفستان الأسود ذا التفاصيل الذهبية البراقة و الفستان الأبيض اللماع ذا التصميم الأنثوي، الذي يظهر الأكتاف بطريقة أنثوية جذابة.
كانت آخر إطلالة ظهرت بها ديانا حداد بالفستان الكحلي القصير واحدةً من أجمل إطلالاتها في الفترة الأخيرة، حين جمعت بين الفخامة و النعومة في إطلالة واحدة. ولا يمكن أن ننسى فستان الزفاف الساحر الذي حوّلها إلى سندريلا أنيقة، و ظهرت به في أحد كليباتها؛ وهو من تصميم دار الأزياء المفضّلة لديها لابورجوازي.
وعلى الرغم من تنوّع إطلالاتها ـ في أغلب ـ الأحيان بالعديد من الألوان و القصّات، نجد أن ديانا حداد تحتاج للتجديد و التغيير من فترة لأخرى، إذ فقدت في إطلالاتها عامل المفاجأة ووقعت في فخّ الستايلات المتوقّعة .
جمعنا في الصور أعلاه صوراً متنوعة من إطلالات ديانا حداد على انستقرام، فشاهديها و اختاري الأجمل و الأسوأ من بينها.

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سيدتي

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