للرجل الأسمر: هذه الألوان التي تليق بك!

لقد أصبح الشبان في هذا الزمن يهتمون بأناقتهم وبإطلالاتهم تماماً كما تهتم الشابات، ويولون مظهرهم الخارجي عناية خاصة، إن كان من ناحية الرشاقة أو من ناحية خياراتهم في الأزياء، كما وأن تساؤلاتهم في الموضة أصبحت كثيرة حيث أن خبرتهم مازالت غير مكتملة، وأحد هذه التساؤلات كان عن الألوان التي تليق بالرجل الأسمر، وله نقول:

نظاراتك الشمسية بأسلوب نجومك المفضلين!

إن معظم الألوان تليق بالرجل الأسمر، إذ أن للبشرة السمراء جاذبية خاصة، لكن هنالك ألوان تناسبها أكثر من غيرها، والتي سنتعرف عليها فيما يأتي و وسنركز على الألوان الصيفية التي شاهدناها في عروض موسم ربيع وصيف 2016.

ولعلّ أبرزها الأزرق ومشتقاته إن كان على قماش الجينز أو غيره من الأقمشة، كما رأيناه لدى كل من:"بيرلوتي" Berluti، و "كالفين كلاين" Calvin Klein، و"هرمس" Hermes، كذلك اللون البرتقالي هو من الألوان الرائجة للرجل الأسمر وقد برز بطريقة عصرية لدى "ديور هوم" Dior Homme، وطبعاً اللون الأحمر بمختلف درجاته هو من أكثر الألوان المثالية للبشرة السمراء، والدليل ما شاهدناه لدى "انطونيو ماراس" Antonio Marras، وبدرجة هادئة وداكنة لدى "بربري" Burberry.

وأيضاً اللون الزهري هو من الألوان الرائجة لموسم الصيف ويناسب البشرة السمراء كما رأيناه لدى "ايترو" Etro، ولدى "جيورجيو ارماني" Giorgio Armani ،لكن طبعاً لا يمتلك جميع الرجال الجرأة لارتداء اللون الزهري.

أما البيج ومشتقاته فتألق لدى "بالمان" Balmain، و"ايترو" Etro، وشكّل الأبيض خياراً موفقاً لدى "جيفنشي" Givenchy، إلى جانب الأسود سيد الألوان ، و الرمادي الذي بدا مثالياً للبدلات الرجالية لدى "بريوني" Brioni، و "امبوريو ارماني" Emporio Armani.

شاهد من خلال مجموعة الصور أكثر الألوان التي تناسب الرجل الأسمر، لتختار منها إطلالاتك في المشاوير القادمة.