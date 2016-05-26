بعد إعادة طبع الجنيه.. دراسة تحذر: العملة الورقية تنقل الفيروسات الكبدية

كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية النقاب عن دراسة حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أفادت أن العملات الورقية تعيش عليها آلاف بل ملايين من البكتيريا والميكروبات.

ووجد العلماء من جامعة نيويورك، أن العملة هى وسيلة التبادل بين الأشخاص فى البنوك، لكنها تحمل عددا مذهلا من الميكروبات والبكتيريا بسبب انتقالها من يد إلى يد.

ومن خلال تحليل المادة الوراثية على دولار واحد، حدد الباحثون من جامعة نيويورك 3000 نوع من البكتيريا عند فحص العينة تحت المجهر.

وأكد كبير الباحثين الدكتور جين كارلتون، مدير مركز جامعة نيويورك لعلم الجينوم وبيولوجيا الأنظمة، أن البكتيريا الأكثر انتشاراً الموجودة على ورقة النقود قد تسبب حب الشباب، ومنها التى تسبب قرحة المعدة والالتهاب الرئوى، والتسمم الغذائى والتهابات المكورات العنقودية، كما اكتشفوا أيضاً البكتيريا المسئولة عن مقاومة المضادات الحيوية، لافتين إلى أنها أرض خصبة للفيروسات أيضاً حيث إنها قد تنقل مرض السل والفيروسات الكبدية.

وأشار الباحثون إلى أن هذه البكتيريا يمكنها أيضاً أن تنمو على العملات الورقية، وأثارت قلق خبراء الصحة لأنها يمكن أن تصبح مصدراً للعدوى.

وأضاف العلماء أنه تمت مناقشة مع خبراء العملات فى البنوك المركزية على تغيير المواد المستخدمة فى تصنيع النقود لتصبح غير حاملة للميكروبات والبكتيريا.

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