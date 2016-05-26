النيابة تستعجل التحريات بواقعة إلقاء مولوتوف على "مصلحة السجون" ببولاق

استعجلت نيابة بولاق أبو العلا، برئاسة المستشار عمرو غراب رئيس النيابة، تحريات الأمن الوطنى حول واقعة إلقاء 6 أشخاص زجاجات المولوتوف على مبنى قطاع مصلحة السجون، فى منطقة أرض الترجمان ببولاق أبو العلا.

انتدبت النيابة، فى وقت سابق، مصلحة الأدلة الجنائية لفحص زجاجات المولوتوف وبيان المواد المستخدمة فى تجهيزها، وإعداد تقرير حول تلفيات سيارة النجدة التى تعرضت للنيران، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة وعرض محتواها للوصول للجناة، وطلبت تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

وكشفت معاينة كريم همام وكيل أول نيابة بولاق أبو العلا، تعرض سور مبنى قطاع مصلحة السجون لبعض التلفيات جراء إلقاء 6 أشخاص مجهولين زجاجات المولوتوف على المبنى، وأسفرت الواقعة أيضا عن إحراق سيارة نجدة كانت تقف بجوار مبنى المصلحة.

واستمعت النيابة إلى أقوال أمين الشرطة المكلف بحراسة مبنى مصلحة السجون أعلى كوبرى أكتوبر، والذى أكد فى أقواله أن المتهمين قاموا بالتعدى عليه أثناء محاولته التصدى لهم، مضيفا فى أقواله أن المتهمين لم يكونوا ملثمين ولكن بعد المسافة بينه وبينهم حالت دون تحديد ملامحهم.

النيابة تطلب تحريات الأمن فى "إلقاء مولوتوف" على مبنى قطاع مصلحة السجون