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بالصور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشرطة فى حادث العريش

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بالصور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشرطة فى حادث العريش بالصور.. أهالى البحيرة يشيعون جنازة شهيد الشرطة فى حادث العريش
فى جنازة شعبية مهيبة، شيع منذ قليل أهالي قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بالبحيرة جثمان الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي الذي استشهد فى الحادث الإرهابى الأخير بالعريش .

وانطلقت الجنازة من المسجد الكبير حتى مدافن العائلة بالقرية، وردد المشيعون فيها الهتافات المناهضة للارهاب ومنها "لا إله إلا الله، الشهيد حبيب الله" الإرهاب عدو الله ،لا للإرهاب".

شارك فى تشييع الجنازة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، منهم اللواء عزيز ادوارد نائب مدير أمن البحيرة ووهدان السيد المتحدث الإعلامى باسم المحافظة بالإضافة إلى عدد من اعضاء مجلس النواب بالبحيرة .

تشيع جنازة الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي (1)

تشيع جنازة الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي (2)

تشيع جنازة الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي (3)

تشيع جنازة الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي (4)

تشيع جنازة الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي (5)

تشيع جنازة الشهيد الرقيب أحمد عاطف الجنادي (6)


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