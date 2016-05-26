بالصور.. تشييع جناز الشهيد المجند محمود المجدى فى قرية البصارطة بدمياط

شيع أهالي قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط بعد ظهر اليوم الخميس، وسط أجواء من الحزن والأسى جنازة الشهيد مجند محمود محمد المجدي، الذي استشهد أمس في في عملية إرهابية بسيناء، في جنازة عسكرية..

انطلقت الجنازة من استاد دمياط إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية البصارطة، فى حضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط واللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والشرطية وممثلي القوات المسلحة.

وهتف المشاركون "الله اكبر –الله اكبر -الشهيد حبيب الله –القصاص القصاص –عايزين حق الشهيد".

يذكر أن الشهيد يعمل نجار مموبيليا بدمياط، وهو الابن الأكبر لوالده الذي يعمل سائقا، وله شقيقان هما السيد ، وإبراهيم.

وقال عدد من زملاء الشهيد محمود إن الشهيد قبل أن يموت بنصف ساعة قال لهم:" قولوا لأبويا ابنك مات شهيد ".

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