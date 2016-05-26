أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: فرحة لاعبي أسوان داخل غرفة الملابس عقب الفوز على طلائع الجيش -
مساء الأنوار: بطولة الجونة الدولية للمدارس -
مساء الأنوار: ما رأيك في أداء الزمالك أمام إنبي بعد الخسارة الرابعة على التوالي له في الدوري؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. تشييع جناز الشهيد المجند محمود المجدى فى قرية البصارطة بدمياط

Google+ Print
بالصور.. تشييع جناز الشهيد المجند محمود المجدى فى قرية البصارطة بدمياط بالصور.. تشييع جناز الشهيد المجند محمود المجدى فى قرية البصارطة بدمياط
شيع أهالي قرية البصارطة التابعة لمركز دمياط بعد ظهر اليوم الخميس، وسط أجواء من الحزن والأسى جنازة الشهيد مجند محمود محمد المجدي، الذي استشهد أمس في في عملية إرهابية بسيناء، في جنازة عسكرية..

انطلقت الجنازة من استاد دمياط إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بقرية البصارطة، فى حضور الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط واللواء فيصل دويدار مدير أمن دمياط واللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية والشرطية وممثلي القوات المسلحة.

وهتف المشاركون "الله اكبر –الله اكبر -الشهيد حبيب الله –القصاص القصاص –عايزين حق الشهيد".

يذكر أن الشهيد يعمل نجار مموبيليا بدمياط، وهو الابن الأكبر لوالده الذي يعمل سائقا، وله شقيقان هما السيد ، وإبراهيم.

وقال عدد من زملاء الشهيد محمود إن الشهيد قبل أن يموت بنصف ساعة قال لهم:" قولوا لأبويا ابنك مات شهيد ".

الشهيد مجند محمود محمد المجدي (1)

الشهيد مجند محمود محمد المجدي (2)

الشهيد مجند محمود محمد المجدي (3)

الشهيد مجند محمود محمد المجدي (4)


>محافظ دمياط يأمر بتشكبل غرفة عمليات المحافظة لمتابعة أسعار السلع التموينية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار