المحكمة ترفض "تقسيط" غرامة الـ 100 ألف لمتظاهرى جمعة الأرض بالدقى

قال نور فهمى محامى متهمى تظاهرات جمعة الأرض التى وقعت يوم 25 إبريل الماضى بمنطقة الدقي والعجوزة، إن محكمة شمال الجيزة، رفضت طلبات تقسيط غرامة الـ100 ألف جنيه المقدمة من بعض المتهمين.

وأكد محامى المتهمين، إن تقسيط الغرامة هو من سلطة القاضى التقديرية التى خولها القانون له، فمن حق القاضى أن يقبل تقسيط الغرامة أو لا.

وأشار نور، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أنه ليس أمام المتهمين سوى دفع الغرامة كاملة وهى 100 ألف جنيه أو الحبس مدة 3 أشهر، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتقدم المتهمين بطلب "أمر تشغيل" إلى المحكمة، بحيث يطلق سراح المتهمين ويذهبون إلى قسم الشرطة التابع له كل متهم يوميا عدد ساعات معينة.

كانت محكمة جنح مستأنف الدقى، قد قضت بقبول الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه ، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 إبريل الماضى بمنطقتى الدقى و العجوزة، وهو ما يعرف إعلاميا بـ"مظاهرات جمعة الأرض"، وتعديل الحكم المستأنف بدفع الغرامة فقط وإسقاط حكم الخمس سنوات.

وكانت النيابة، وجهت للمتهمين بعد القبض عليهم خلال مشاركتهم بمظاهرات 25 إبريل فى منطقة الدقى، عدة جرائم منها التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة إرهابية لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعى، والتحريض على التظاهر.



>السجن 5 سنوات لـ 115 متهما بقضية تظاهرات 25 أبريل بالدقى والعجوزة