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خالد صلاح: ما جرى فى المنيا حادثة شرف وجريمة جنائية وليست طائفية

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خالد صلاح: ما جرى فى المنيا حادثة شرف وجريمة جنائية وليست طائفية خالد صلاح: ما جرى فى المنيا حادثة شرف وجريمة جنائية وليست طائفية
أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير اليوم السابع، أن ما حدث فى المنيا حادثة شرف وجريمة جنائية وليست فتنة طائفية أو دينية.

وكتب "صلاح" فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر للتدوينات القصيرة: "ما جرى فى المنيا حادثة شرف وجريمة جنائية وليست فتنة طائفية أو دينية، يجب عقاب الجناة، ويجب أيضاً ضبط مصطلحات توصيف الحادث كى نحاصر المزايدات".

وأضاف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، أن الذين يتعاملون مع حادث المنيا باعتباره مسلمين ومسيحيين يخطئون فى حق ، مطالبًا بسرعة ضبط الجناة وإبعاد الأزهر والكنيسة عن هذا المشهد الإجرامى، مشددًا على أن هذا الحدث يعتبر حادث شرف وجريمة جنائية وليست فتنة طائفية أو دينية.

وتابع: "هؤلاء الذين يتعاملون مع حادث المنيا باعتباره (مسملين ومسيحيين) يخطئون فى حق مصر، ويساعدون الجناة المعتدين على الأم المسنة فى إشعال الفتنة، ويجب سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة".

واختتم "صلاح" تغريداته بالقول: "الجناة فى المنيا أجرموا فى حق سيدة مصرية بريئة لا شأن لها بما جرى من غراميات محرمة.. هى مواطنة مصرية مظلومة، وليست مواطنة مسيحية مضطهدة، والتحقيقات فى المنيا يجب أن تمضى فى هذا المسار، ويجب عدم التسرع فى تبنى الشائعات الطائفية.. انتوا عارفين إن فيه ناس عاوزه الموضوع يولع".

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