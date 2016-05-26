أخبار سوريا..العثور على مقبرة جماعية لضحايا داعش بريف تدمر وسط سوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وحدة من الجيش السورى، عثرت الخميس، على مقبرة جماعية تضم جثامين عشرات القتلى، قضوا على أيدى تنظيم (داعش) الإرهابى فى محيط مطار مدينة تدمر وسط البلاد.

ونقلت (سانا) عن مصدر ميدانى "أنه خلال متابعة عمليات تمشيط محيط مطار تدمر تم العثور على مقبرة جماعية جنوب غرب مطار تدمر، تضم جثامين 31 شخصا، بينهم جثمانا طفل وامرأة، قضوا فى وقت سابق على يد تنظيم (داعش) الإرهابى، لافتا إلى أن جثامين القتلى ظهرت عليها آثار التعذيب والتنكيل التى تعرضوا لها على أيدى التنظيم الذين عمدوا إلى فصل رؤوس بعضها عن أجسادها.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعات الدفاع الشعبية عثرت فى- الأول من إبريل الماضى- على مقبرة جماعية فى حى مساكن الجاهزية عند الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة تدمر، انتشل منها جثامين 40 شخصا، بينهم جثامين أطفال ونساء.

يذكر أن الجيش السورى ومجموعات الدفاع الشعبية أحكما فى 27 مارس الماضى السيطرة على مدينة تدمر الأثرية، وأعادا الأمن والاستقرار إلى الأحياء السكنية بعد تكبيد تنظيم (داعش) خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

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