وزير الخارجية السعودى: نقدر الدور الروسى لدعم القضية الفلسطينة

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى إن المباحثات مع الجانب الروسى كانت بناءه، وهناك تطابق وجهات النظر فيما يتعلق بالعراق واليمن وليبيا، وأكدنا على مواجهة الإرهاب، وتحدثنا عن إيران وقلق مجلس التعاون الخليجى من أعمال إيران، وترحيب المجلس بأى جهود تغيير من ممارسات إيران.

وأضاف الجبير خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس مع نظيره الروسى سيرجى لافروف بموسكو، أن روسيا دولة مجاورة وهناك روابط تاريخية ودينية معها ومصالح مشتركة أيضا، ونقدر موقفها بعدم التدخل فى سياسة الدول الأخرى ومبدأ حسن الجوار، وهناك العديد من المواضيع التى تم الاتفاق عليها منه تطوير التجارة والصناعة بين الطرفين، وتكثيف التشاور فى مجالات التعليم والطاقة والدفاع، والتشاور فى العديد من الأمور التى تتعلق بالتحديات فى العالم.

وفيما يتعلق بالمنطقة فقال الجبير إن دول الخليج تقدر دعم القضية الفلسطينية وحل إقامة الدولتين، وأهمية تثبيت وقف إطلاق النار فى سوريا وإدخال المساعدات لها والحل السلمى للقضية، والالتزام بقرارات جنيف.

الجبير: هناك توافق مع روسيا فى محاربة الإرهاب وحريصون على تعزيز العلاقات معها