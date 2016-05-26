سقوط عاطل بحوزته 80 طربة حشيش قبل توزيعها فى الإسكندرية

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، اليوم الخميس، القبض على عاطل وبحوزته 80 طربة حشيش، كان بصدد توزيعها على عملائه بالمحافظة.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات تفيد قيام "جاد المولى.ف" 22 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط القسم من ضبطه بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية وضباط الإدارة العامة للمساعدات الفنية لمنطقة غرب الدلتا، بحوزته عدد 80 طربة لمخدر الحشيش، تزن حوالى 11 كجم "ومبلغ 200 جنيه – وهاتف محمول" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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