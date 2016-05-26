رفع وإزالة 27 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمطاى بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى من رفع وإزالة 27 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالوحدة المحلية خلال أحد حملات الإزالة التى تنظمها الوحدة المحلية، بالتعاون مع قسم الارشاد الزراعى وتقسيم الأراضى، وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال اللواء ناصر فتحى رئيس مركز ومدينة مطاى، إن الحملة أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدى على أراضى إصلاح زراعى بمساحة 21 قيراط و6 سهم و3 حالات على الطرق العامة بالاضافة الى حالة تعدى على ارض املاك دولة.

وأضاف فتحى فى بيان اليوم، أن هذه الحملات تاتى فى اطار التصدى لاى محاولات تعدى على الارض الزراعية واملاك الدولة، مؤكداً أن المجلس لا يألوا جهداً فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، أعلنت مديرية الزراعة بالمنيا بدء حملة لمكافحة القوارض الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام، وفقًا لبرنامج زمنى محدد على مستوى مراكز المحافظة عقب المحاصيل الشتوية لموسم 2016 بهدف خفض معدلات الإصابة فى المساحات المتضررة من انتشار القوارض لما لها من مردود سلبى على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.

وأوضح المهندس أحمد يوسف وكيل وزارة الزراعة أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتوفير مبيد فوسفيد الزنك لتغطية الحملة، والذى يخلط بجريش الذرة الشامية فى الأماكن غير المكشوفة كما يتم التركيز على جميع بؤر الإصابة بالفئران والتى تشمل "الحقول، جوانب الترع، والمصارف، جانبى شريط السكك الحديدية".

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنه بعد الانتهاء من العمل يتم المرور على المساحات المعالجة لتقييم الخطة وتقدير نسب الإبادة وفى حالة وجود مساحات ذات كثافة عددية من القوارض تتم مقاومتها بعد مرور أسبوع باستخدام المبيدات المسيلة للدم. كما ناشد دور العبادة فى المساجد و الكنائس لتوعية الأهالى والمزارعين بعدم خروج الحيوانات والطيور فى أماكن العلاج أثناء فترة البرنامج الزمنى للحملة، والتى يتم تنفيذها 3 مرات سنويًا خلال شهر فبراير ويونيو و أكتوبر لخطورة المبيدات المستخدمة ، مؤكدا على انه تم التنبيه على المهندسين المسئولين بالمديرية و الجمعيات الزراعية بالالتزام بجميع التعليمات الفنية لإنجاح عمليات المكافحة والحفاظ على الناتج القومى للمحاصيل الزراعية.

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