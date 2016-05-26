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ضبط مصنع عصائرغير مرخص يستخدم مواد مجهولة المصدر فى أسيوط

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ضبط مصنع عصائرغير مرخص يستخدم مواد مجهولة المصدر فى أسيوط ضبط مصنع عصائرغير مرخص يستخدم مواد مجهولة المصدر فى أسيوط
القى ضباط بمديرية أمن أسيوط، القبض على صاحب ومدير مصنع عصائر بدون ترخيص بعد ضبط خامات ومواد مجهولة المصدر، فى قرية الغريب التابعة لمركز ساحل سليم فى أسيوط.

كان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطار من مباحث التموين يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات، بقيام "م. ح. ف" 41 سنة صاحب ومدير مصنع عصائر فى المدينة الصناعية بالغريب فى ساحل سليم، يدير مصنعا للعصائر دون ترخيص ويستخدم خامات مجهولة المصدر، مستغلا العلامات التجارية للشركات الكبرى للعصائر فى البيع.

وعقب تقنين الاجراءات تم استهداف المصنع بالاشتراك مع مديريتى التموين والصحة، وبالوصول للمصنع ومناقشة المتحرى عنه "م. ح. ف"، وبسؤاله عما إذا كان لدية ترخيص بإدارة المصنع أجاب بالنفى، وتم ضبط كميات كبيرة من منتجات المصنع والمواد الخام مجهولة المصدر، 30134 زجاجة عصير معدة للبيع لجمهور المواطنين، وطن من خامات العصير المخلطة، 200 كيلو من العصير معبأة داخل خزان معدن، 225 من لب المانجو الطبيعى معبأة داخل برميل، 550 كيلو من سكر القصب ، وماكينات ومعدات المصنع.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.


>ضبط 6 أشخاص بتهمة تعاطى مواد مخدرة بأسيوط

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مصر 365

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